Станція метро “Хрещатик” відновила роботу після повідомлення про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Станція метро “Хрещатик” відновила роботу після повідомлення про замінування. Про це йдеться в повідомленні “Київського метрополітену” на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Києві станція метро “Хрещатик” була закрита на вхід та вихід через повідомлення про мінування.