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Станція метро “Хрещатик” відновила роботу після повідомлення про замінування

Станція метро “Хрещатик” відновила роботу після повідомлення про замінування

Київ • УНН

 • 16502 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Станція метро “Хрещатик” відновила роботу після повідомлення про замінування. Про це йдеться в повідомленні “Київського метрополітену” на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві станція метро “Хрещатик” була закрита на вхід та вихід через повідомлення про мінування.

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