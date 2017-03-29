Станція метро “Хрещатик” відновила роботу після повідомлення про замінування

“Станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві станція метро “Хрещатик” була закрита на вхід та вихід через повідомлення про мінування.