Станция метро "Крещатик" возобновила работу после сообщения о заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Станция метро "Крещатик" возобновила работу после сообщения о заминировании. Об этом говорится в сообщении "Киевского метрополитена" на странице в Facebook, передает УНН.
"Станция" Крещатик "проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киеве станция метро "Крещатик" была закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.