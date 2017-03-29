Станция метро "Крещатик" возобновила работу после сообщения о заминировании

"Станция" Крещатик "проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киеве станция метро "Крещатик" была закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.