Станція "Академік Вернадський": досягнення українців і примхи життя під "озоновою діркою"

“...наші досягнення пов’язані з тим, що ми ... оновлювали прикладну базу, зокрема ми одні з передових по дослідженню так званої „озонової дірки“. Справа в тому, що наша станція розташована, грубо кажучи, прямо на краю „озонової дірки“. Вона пульсує — то розширюється, то зменшується, і ми якраз приблизно там, де цей край проходить”, — сказав в.о. Директора НАНЦ.

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За його словами, якщо говорити ненауковими термінами, в окремі роки станція Вернадського знаходиться під “озоновою діркою”, а в окремі роки під нормальною атмосферою, і українські науковці це дуже точно вимірюють.

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“Хочу також відзначити роботу Харківського радіоастрономічного інституту — вони мають якраз публікації в провідних світових журналах, де їх рейтинги є дуже пристойними. Вони займаються космічною погодою, зокрема фізикою верхніх шарів атмосфери, розрядами, які там відбуваються, і щоб фіксувати ці електричні розряди, у них стоять дві потужні антени: одна — у нас на Вернадського, інша — в протилежному полярному регіоні, на островах Шпітцбергена у норвежців. І, порівнюючи дані з двох станцій, вони охоплюють всю атмосферу. Плюс станція біля Харкова — таким чином вони фактично охоплюють всю планету — ці результати, цікаві всьому світу”, — розповів Дикий.

Нагадаємо, учасники 23-ї української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський" проводитимуть 5 нових видів досліджень.