Станция "Академик Вернадский": достижения украинцев и причуды жизни под "озоновой дырой"

"... наши достижения связаны с тем, что мы ... обновляли прикладную базу, в частности мы одни из передовых по исследованию так называемой "озоновой дыры". Дело в том, что наша станция расположена, грубо говоря, прямо на краю "озоновой дыры". Она пульсирует - то расширяется, то уменьшается, и мы как раз примерно там, где этот край проходит", - сказал и.о. директора НАНЦ.

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По его словам, если говорить ненаучными терминами, в отдельные годы станция Вернадского находится под "озоновой дырой", а в отдельные годы под нормальной атмосферой, и украинские ученые это очень точно измеряют.

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"Хочу также отметить работу Харьковского радиоастрономического института - они имеют как раз публикации в ведущих мировых журналах, где их рейтинги очень приличные. Они занимаются космической погодой, в частности физикой верхних слоев атмосферы, разрядами, которые там происходят, и чтобы фиксировать эти электрические разряды, в них стоят две мощные антенны: одна - у нас на Вернадского, другая - в противоположном полярном регионе, на островах Шпитцбергена у норвежцев. И, сравнивая данные с двух станций, они охватывают всю атмосферу. Плюс станция возле Харькова - таким образом они фактически охватывают всю планету - эти результаты, интересны всему миру", - рассказал Дикий.

Напомним, участники 23-й украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский" будут проводить 5 новых видов исследований.