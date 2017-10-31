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Станом на 1 жовтня борг енергоринку перед ТЕС становив близько 7 млрд грн

Станом на 1 жовтня борг енергоринку перед ТЕС становив близько 7 млрд грн

Київ • УНН

 • 8878 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станом на 1 жовтня борг енергоринку перед тепловими станціями становив близько 7 млрд грн. Про це на прес-конференції заявив заступник комерційного директора "ДТЕК Енерго" Дмитро Маляр, передає кореспондент УНН.

"Борг енергоринку перед тепловими станціями близько 7 млрд грн на 1 жовтня цього року", - сказав Д.Маляр.

За його словами, заборгованість збільшується з кожним роком, так як властива всьому житлово-комунальному господарству.

Як повідомляв УНН, Міненерговугілля пропонує списати борг енергоринку в 32,7 млрд грн.

Українські Національні Новини

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