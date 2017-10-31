Станом на 1 жовтня борг енергоринку перед ТЕС становив близько 7 млрд грн

"Борг енергоринку перед тепловими станціями близько 7 млрд грн на 1 жовтня цього року", - сказав Д.Маляр.

За його словами, заборгованість збільшується з кожним роком, так як властива всьому житлово-комунальному господарству.

Як повідомляв УНН, Міненерговугілля пропонує списати борг енергоринку в 32,7 млрд грн.