Станом на 1 жовтня борг енергоринку перед ТЕС становив близько 7 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станом на 1 жовтня борг енергоринку перед тепловими станціями становив близько 7 млрд грн. Про це на прес-конференції заявив заступник комерційного директора "ДТЕК Енерго" Дмитро Маляр, передає кореспондент УНН.
"Борг енергоринку перед тепловими станціями близько 7 млрд грн на 1 жовтня цього року", - сказав Д.Маляр.
За його словами, заборгованість збільшується з кожним роком, так як властива всьому житлово-комунальному господарству.
Як повідомляв УНН, Міненерговугілля пропонує списати борг енергоринку в 32,7 млрд грн.