По состоянию на 1 октября долг энергорынка перед ТЭС составлял порядка 7 млрд грн

"Долг энергорынка перед тепловыми станциями порядка 7 млрд грн на 1 октября этого года", - сказал Д.Маляр.

По его словам, задолженность увеличивается с каждым годом, так как присуща всему жилищно-коммунальному хозяйству.

Как сообщал УНН, Минэнергоугля предлагает списать долг энергорынка в 32,7 млрд грн.