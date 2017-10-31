По состоянию на 1 октября долг энергорынка перед ТЭС составлял порядка 7 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По состоянию на 1 октября долг энергорынка перед тепловыми станциями составлял порядка 7 млрд грн. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель коммерческого директора "ДТЭК Энерго" Дмитрий Маляр, передает корреспондент УНН.
"Долг энергорынка перед тепловыми станциями порядка 7 млрд грн на 1 октября этого года", - сказал Д.Маляр.
По его словам, задолженность увеличивается с каждым годом, так как присуща всему жилищно-коммунальному хозяйству.
Как сообщал УНН, Минэнергоугля предлагает списать долг энергорынка в 32,7 млрд грн.