Стан здоров’я М.Шумахера покращився
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Стан здоров’я легендарного німецького гонщика Міхаеля Шумахера покращився. Про розповів ВВС технічний директор “Ferrari” Росс Баун, передає УНН.
“Ми маємо підставу надіятись на поліпшення стану здоров’я (ред. Міхаеля). Ми молимося і щодня сподіваємось на прогрес”, — заявив Росс Браун.
Однак директор “Ferrari” не конкретизував, наскільки добре почувається пацієнт, беручи до уваги рішення родини спортсмена тримати інформацію про його лікування в таємниці.
Нагадаємо, що семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер у грудні 2013 року отримав черепно-мозкову травму, катаючись на лижах на альпійському курорті “Мерібель” і довгий час перебував у комі, а в червні 2014 року його вивели з неї і перевезли до реабілітаційного центру.
Як повідомляв УНН, семиразовий чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер вийшов з коми.