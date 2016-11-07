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15 марта, 19:03 • 113174 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160660 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134328 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127079 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110871 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104501 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100801 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Состояние здоровья М.Шумахера улучшилось

Состояние здоровья М.Шумахера улучшилось

Киев • УНН

 • 9902 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Состояние здоровья легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера улучшилось. Об рассказал ВВС технический директор "Ferrari" Росс Баун, передает УНН.

"Мы имеем основание надеяться на улучшение состояния здоровья (ред. Михаэля). Мы молимся и ежедневно надеемся на прогресс ", - заявил Росс Браун.

Однако директор "Ferrari" не конкретизировал, насколько хорошо чувствует себя пациент, принимая во внимание решение семьи спортсмена держать информацию о его лечении в тайне.

Напомним, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер в декабря 2013 года получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах на альпийском курорте "Мерибель" и долгое время находился в коме, а в июня 2014 года его вывели из нее и перевезли в реабилитационный центр.

Как сообщал УНН, семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер вышел из комы .

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