Состояние здоровья М.Шумахера улучшилось

"Мы имеем основание надеяться на улучшение состояния здоровья (ред. Михаэля). Мы молимся и ежедневно надеемся на прогресс ", - заявил Росс Браун.

Однако директор "Ferrari" не конкретизировал, насколько хорошо чувствует себя пациент, принимая во внимание решение семьи спортсмена держать информацию о его лечении в тайне.

Напомним, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер в декабря 2013 года получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах на альпийском курорте "Мерибель" и долгое время находился в коме, а в июня 2014 года его вывели из нее и перевезли в реабилитационный центр.

Как сообщал УНН, семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер вышел из комы .