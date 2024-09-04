Стан постраждалих у Львові дітей стабільний - директор дитячої лікарні Святого Миколая
Київ • УНН
Директор дитячої лікарні Святого Миколая повідомив про стабільний стан дітей, постраждалих від ракетного удару у Львові. У них гостра реакція на стрес та уламкові ураження, з ними працюють хірурги та психологи.
У дітей, які постраждали внаслідок терористичної атаки рф, гостра реакція на стрес і уламкові ураження. З ними працюють хірурги та психологи.
Пише УНН із посиланням на телеканал "Ми - Україна".
Деталі
У всіх дітей, які поступили, є гостра реакція на стрес, але стан стабільний
За словами фахівця, постраждалим у Львові дітям надається хірургічна допомога, оскільки є уламкові ураження м’яких тканин.
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Одного хлопчика довелося оперувати, у зв’язку з тим, що рани були глибокі. – повідомив Іван Міськів.
Він також зауважив, що дітки перебували вдома з батьками, з рідними. Наразі, деякі з дітей не знають про долю своїх батьків. З постраждалими дітьми працюють психологи.
Нагадаємо
ДСНС уточнила, що внаслідок ракетного удару по Львову загинули 7 людей, серед яких одна дитина. Врятовано 12 осіб, кількість постраждалих зросла до 64, більше половини госпіталізовано.
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