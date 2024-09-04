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Стан постраждалих у Львові дітей стабільний - директор дитячої лікарні Святого Миколая

Стан постраждалих у Львові дітей стабільний - директор дитячої лікарні Святого Миколая

Київ • УНН

 • 29286 перегляди

Директор дитячої лікарні Святого Миколая повідомив про стабільний стан дітей, постраждалих від ракетного удару у Львові. У них гостра реакція на стрес та уламкові ураження, з ними працюють хірурги та психологи.

У дітей, які постраждали внаслідок терористичної атаки рф, гостра реакція на стрес і уламкові ураження. З ними працюють хірурги та психологи.

Пише УНН із посиланням на телеканал "Ми - Україна".

Деталі

У всіх дітей, які поступили, є гостра реакція на стрес, але стан стабільний 

- зазначив директор Дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова Іван Міськів.

За словами фахівця, постраждалим у Львові дітям надається хірургічна допомога, оскільки є уламкові ураження м’яких тканин.

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Одного хлопчика довелося оперувати, у зв’язку з тим, що рани були глибокі. – повідомив Іван Міськів.

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Він також зауважив, що дітки перебували вдома з батьками, з рідними. Наразі, деякі з дітей не знають про долю своїх батьків. З постраждалими дітьми працюють психологи.

Нагадаємо

ДСНС уточнила, що внаслідок ракетного удару по Львову загинули 7 людей, серед яких одна дитина. Врятовано 12 осіб, кількість постраждалих зросла до 64, більше половини госпіталізовано.

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