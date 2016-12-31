Стан чоловіка та жінки, яких поранили під час стрілянини у центрі Києва, стабільний - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Стан чоловіка та жінки, які отримали вогнепальні поранення у центрі Києва, стабільний. Про це повідомив начальник Печерського районного управління поліції Анатолій Дубров в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Чоловік та жінка перебувають у лікарні, їх стан стабільний", - повідомив правоохоронець, посилаючись на слова медиків.
Проте, за словами А.Дуброва, поспілкуватись із потерпілими представникам поліції поки не вдалось.
"Слідчі дії тривають, правоохоронці намагаються встановити особу зловмисника", - додав він.
Раніше працівники поліції встановили, що невідомий чоловік подзвонив в домофон офісу з продажу аксесуарів до мобільних телефонів на вулиці Еспланадній у Києві. Зловмисник вимагав видати йому гроші, проте отримавши відмову, здійснив декілька пострілів з невстановленої автоматичної зброї в чоловіка та жінку, після чого зник. Потерпілих у важкому стані госпіталізовано.