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Состояние мужчины и женщины, которых ранили во время стрельбы в центре Киева, стабилен - полиция

Состояние мужчины и женщины, которых ранили во время стрельбы в центре Киева, стабилен - полиция

Киев • УНН

 • 9824 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Состояние мужчины и женщины, которые получили огнестрельные ранения в центре Киева, стабильное. Об этом сообщил начальник Печерского районного управления полиции Анатолий Дубров в эфире " 112 Украина ", передает УНН.

"Мужчина и женщина находятся в больнице, их состояние стабильное", - сообщил правоохранитель, ссылаясь на слова медиков.

Однако, по словам А.Дуброва, пообщаться с пострадавшими представителям полиции пока не удалось.

"Следственные действия продолжаются, правоохранители пытаются установить личность злоумышленника", - добавил он.

Ранее работники полиции установили, что неизвестный мужчина позвонил в домофон офиса по продаже аксессуаров к мобильным телефонам на улице Эспланадной в Киеве. Злоумышленник потребовал выдать ему деньги, однако получив отказ, совершил несколько выстрелов из неустановленного автоматического оружия в мужчину и женщину, после чего скрылся. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.

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