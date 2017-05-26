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Стамбульський парк відкрили в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У рамках робочого візиту до Одеської області Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистому відкритті Стамбульського парку. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

Стамбульський парк відкрили в Одесі

“Подія відкриття парку приурочена до 20-річчя побратимських відносин Одеси і Стамбула”, — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив на важливості відкриття Стамбульського парку і зазначив, що це лише початок більш масштабної українсько-турецької взаємодії.

Президент також зазначив, що йому приємно бачити як своє друге народження отримала одеська перлина — знамениті Потьомкінські сходи.

“Це візитна картка не тільки Одеси, а й Півдня України, вона відома туристам всієї Європи і всього світу”, — сказав він.

Також повідомляється, що Президент оглянув новий парк та реконструйовані Потьомкінські сходи.

У прес-службі також наголосили, що вартість реставраційних робіт становила 22,7 млн грн.

Нагадаємо, під час робочого візиту до Одеси, Президент України Петро Порошенко повідомив, що головним пріоритетом двосторонньої угоди між Україною та Туреччиною є укладання угоди про вільну торгівлю.

 

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