Стамбульский парк открыли в Одессе

"Событие открытие парка приурочено к 20-летию побратимских отношений Одессы и Стамбула", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул важность открытия Стамбульского парка и отметил, что это только начало более масштабного украинского-турецкой взаимодействия.

Президент также отметил, что ему приятно видеть как свое второе рождение получила одесская жемчужина - знаменитая Потемкинская лестница.

"Это визитная карточка не только Одессы, но и Юга Украины, она известна туристам всей Европы и всего мира", - сказал он.

Также сообщается, что Президент осмотрел новый парк и реконструированную Потемкинскую лестницу.

В пресс-службе также отметили, что стоимость реставрационных работ составила 22,7 млн грн.

Напомним, во время рабочего визита в Одессу, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что главным приоритетом двустороннего соглашения между Украиной и Турцией является заключение соглашения о свободной торговле.