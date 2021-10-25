Стало зле на пероні: у Києві на станції метро "Дорогожичі" померла пасажирка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Києві на станції метро “Дорогожичі” померла 80-річна жінка. Про це УНН повідомили у поліції Києва.
Цитата:
“Жінці стало зле. Вона померла на пероні станції метрополітену. Особу встановлено. Померлій було 80 років”, - повідомили УНН в поліції.
Додамо
Епідемія коронавірусу і карантинні обмеження відобразилися на кількості перевезених у минулому році пасажирів. У 2020 році столичною підземкою, за даними метрополітену, скористалися 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів. Це на 215 мільйонів 816 тисяч або 56% менше, ніж у попередньому році.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столичному метро на станції "Палац спорту" пасажир упав на колії