Стало плохо на перроне: в Киеве на станции метро "Дорогожичи" умерла пассажирка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве на станции метро "Дорогожичи" умерла 80-летняя женщина. Об этом сообщили УНН в полиции Киева.
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"Женщине стало плохо. Она умерла на перроне станции метрополитена. Личность установлена. Умершей было 80 лет", - сообщили УНН в полиции.
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Эпидемия коронавируса и карантин отразились на количестве перевезенных в прошлом году пассажиров. В 2020 году столичной подземкой, по данным метрополитена, воспользовались 279 миллионов 484 тысячи пассажиров. Это на 215 миллионов 816 тысяч или 56% меньше, чем в предыдущем году.
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