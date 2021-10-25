Стало плохо на перроне: в Киеве на станции метро "Дорогожичи" умерла пассажирка

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"Женщине стало плохо. Она умерла на перроне станции метрополитена. Личность установлена. Умершей было 80 лет", - сообщили УНН в полиции.

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Эпидемия коронавируса и карантин отразились на количестве перевезенных в прошлом году пассажиров. В 2020 году столичной подземкой, по данным метрополитена, воспользовались 279 миллионов 484 тысячи пассажиров. Это на 215 миллионов 816 тысяч или 56% меньше, чем в предыдущем году.

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