Стало відомо, якими будуть новорічні містечка

"Дві сцени будуть розташовані так, що Контрактова площа буде саме для молоді – і ми продовжуємо там молодіжну програму. Крім резиденції Святого Миколая, крім сцени, на ній буде розташовані фуд-корт, понад 75 фотозон по мотивах Примаченко й інших казкових персонажів, які будуть в 3D-ілюмінації", - розповів організатор.



За його словами, містечко на Контрактовій буде працювати з 15 грудня по 20 січня. Також в ньому буде 90-метрова гірка, каруселі, дитячі потяги. Головна новорічна ялинка на Софійській площі буде розташована на фоні штучно створеного північного сяйва, і саме дерево буде прикрашати екран для випромінювання такого сяйва.



"Вона (ялинка – ред.) буде цей раз холодного кольору. Вона ще буде приваблива тим, що буде оформлена екраном – понад 50 м по довжині, який також буде випромінювати північне сяйво 24 години на добу. На цьому екрані можна буде записати привітання", - зазначив він.



Північний експрес, головний потяг, цього року буде оформлений фонтаном. Протяжність його колії складе 126 м. Крім того, організатори вирішили цього року "утеплити" терасу фудкортів, піднявши її на 50 см над землею. "Це буде 1000 м площадка, на якій стоять будиночки, а зверху ще покриває прозора покрівля: неважливо – дощ, сніг – а людям буде комфортно", - додав він. На фуд-корті, за його словами, будуть продаватися українські улюблені страви – багато м'яса, курка, дичина.



На Володимирському проїзді будуть розташовані величезні декоративні сніжинки на висоті 6 м – вони будуть освічувати містечко. Цього року Михайлівська площа буде вільною, лише у навколишніх скверах буде розташовані з десяток атракціонів.



"10 тисяч метрів святкової локації, 25 м – висота ялинки на Софійській площі, з верхівкою – 27 м. На Контрактовій площі – 22 м, 50 км гірлянд, 3500 новорічних іграшок – у вигляді кришталиків, виключно в кольорах північного сяйва, одна сніжинка буде 16 м, яка на висоті 8 м стане орбітою для 16 оленів. Два оглядові колеса, два різдвяних потяги, 34 концерти, 5 тисяч артистів, 400 м екранів і понад 1000 м критих зон", - підсумував І.Добруцький.



При цьому директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова додала, що на території Печерського ландшафтного парку "Київзеленбуд" традиційно створить свою локацію – цього року вона буде називатись "Цитрусове королівство". Там буде резиденція австралійського Санти, цитрусова ялинка довжиною 13 м, тюбінгова гірка, тематична фотозона. Ця локація буде працювати з 21 грудня по 13 січня.



За її словами, на всіх локаціях будуть забезпечені зручності для людей з особливими потребами, а крім того, буде багато безкоштовних розваг для дітей із соціально незахищених сімей. Також багато в місті буде вистав для дітей – всього приблизно 300 вистав на основних майданчиках, театрах і кінотеатрах, які зможуть відвідати близько 90 тис. глядачів.



Нагадаємо, комунальний транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме на три години довше, а фунікулер буде переведений у цілодобовий режим.



В Україні на Новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.

Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.

Відсвяткувати зустріч Нового 2019 року в українських ресторанах можна буде від 500 гривень до 10 тисяч з людини, залежності від рівня закладу.