Стало известно, какими будут новогодние города

"Две сцены будут расположены так, что Контрактовая площадь будет именно для молодежи - и мы продолжаем там молодежную программу. Кроме резиденции Святого Николая, кроме сцены, на ней будет расположены фуд-корт, более 75 фотозоне по мотивам Примаченко и других сказочных персонажей, будут в 3D-иллюминации ", - рассказал организатор.



По его словам, городок на Контрактовой будет работать с 15 декабря по 20 января. Также в нем будет 90-метровая горка, карусели, детские поезда. Главная новогодняя елка на Софийской площади будет расположена на фоне искусственно созданного северного сияния, и само дерево будет украшать экран для излучения такого сияния.



"Она (елка - ред.) Будет этот раз холодного цвета. Она еще будет привлекательна тем, что будет оформлена экраном - более 50 м по длине, который также будет излучать северное сияние 24 часа в сутки. На этом экране можно будет записать приветствие" , - отметил он.



Полуночный экспресс, главный поезд, в этом году будет оформлен фонтаном. Протяженность его пути составит 126 м. Кроме того, организаторы решили в этом году "утеплить" террасу фудкорт, подняв ее на 50 см над землей. "Это будет 1000 м площадка, на которой стоят домики, а сверху еще покрывает прозрачная кровля: неважно - дождь, снег - а людям будет комфортно", - добавил он. На фуд-корте, по его словам, будут продаваться украинские любимые блюда - много мяса, курица, дичь.



На Владимирском проезде будут расположены огромные декоративные снежинки на высоте 6 м - они будут образовывать городок. В этом году Михайловская площадь будет свободной, только в окружающих скверах будет расположены с десяток аттракционов.



"10000 метров праздничной локации, 25 м - высота елки на Софийской площади, с верхушкой - 27 м. На Контрактовой площади - 22 м, 50 км гирлянд, 3500 новогодних игрушек - в виде кристалликов, исключительно в цветах северного сияния, одна снежинка будет 16 м, которая на высоте 8 м станет орбитой для 16 оленей. два обзорные колеса, два рождественских поезда, 34 концерта, 5000 артистов, 400 м экранов и более 1000 м крытых зон ", - подытожил И.Добруцкий.



При этом директор Департамента культуры КГГА Диана Попова добавила, что на территории Печерского ландшафтного парка "Киевзеленстрой" традиционно создаст свою локацию - в этом году она будет называться "Цитрусовое королевство". Там будет резиденция австралийского Санты, цитрусовая елка длиной 13 м, тюбинговой горка, тематическая фотозоне. Эта локация будет работать с 21 декабря по 13 января.



По ее словам, на всех локациях будут обеспечены удобства для людей с особыми потребностями, а кроме того, будет много бесплатных развлечений для детей из социально незащищенных семей. Также много в городе будет спектаклей для детей - всего около 300 спектаклей на основных площадках, театрах и кинотеатрах, которые смогут посетить около 90 тыс. Зрителей.



Напомним, коммунальный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь будет работать на 3:00 дольше, а фуникулер будет переведен в круглосуточный режим.



В Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.

Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.

Отпраздновать встречу Нового 2019 году в украинских ресторанах можно будет от 500 гривен до 10 000 с человека, зависимости от уровня заведения.