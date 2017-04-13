Стало відомо, які вулиці Києва перекриють під час Євробачення

“З 26-го (квітня) до 18 травня будуть діяти обмеження в районі розташування Євромістечка на вул. Хрещатик. Вулиця буде перекрита на період функціонування Євромістечка. Також 1 — 14 травня будуть перекриті вулиці поблизу нашої основної арени, тобто біля приміщення Міжнародного виставкового центру в районі станції метро “Лівобережна”, — сказав керівник штабу.

Крім того, за його словами, “в день проведення "червоної доріжки" буде перекрито рух вулицями, прилеглими до Маріїнського парку, тобто від Європейської площі і вище буде перекрита вул. Грушевського і сусідні вулиці, але лише на час, який необхідний для проведення заходу”.

Нагадаємо, на фінал Євробачення-2017, який відбудеться 13 травня, розпродано всі квитки.