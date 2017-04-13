Стало известно, какие улицы Киева перекроют во время Евровидения

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72959 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110037 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168108 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123484 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120954 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114786 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105786 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107360 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103811 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158879 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Стало известно, какие улицы Киева перекроют во время Евровидения

Стало известно, какие улицы Киева перекроют во время Евровидения

Киев  •  УНН

 • 24774 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Руководитель штаба координации мер безопасности во время подготовки и проведения Евровидения Богдан Лизогуб сообщил, какие улицы Киева и на какие сроки будут перекрыты для движения автотранспорта во время песенного конкурса. Об этом он рассказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

“С 26-го (апреля) до 18 мая будут действовать ограничения в районе расположения Еврогородка на ул. Крещатик. Улица будет перекрыта на период функционирования Еврогородка. Также 1 — 14 мая будут перекрыты улицы вблизи нашей основной арены, то есть возле помещения Международного выставочного центра в районе станции метро “Левобережная”, — сказал руководитель штаба.

Кроме того, по его словам, “в день проведения "красной дорожки" будет перекрыто движение по улицам, прилегающим к Мариинскому парку, то есть от Европейской площади и выше будет перекрыта ул. Грушевского и соседние улицы, но только на время, необходимое для проведения мероприятия”.

Напомним, на финал Евровидения-2017, который состоится 13 мая, распроданы все билеты.

Украинские Национальные Новости

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