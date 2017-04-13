Стало известно, какие улицы Киева перекроют во время Евровидения

“С 26-го (апреля) до 18 мая будут действовать ограничения в районе расположения Еврогородка на ул. Крещатик. Улица будет перекрыта на период функционирования Еврогородка. Также 1 — 14 мая будут перекрыты улицы вблизи нашей основной арены, то есть возле помещения Международного выставочного центра в районе станции метро “Левобережная”, — сказал руководитель штаба.

Кроме того, по его словам, “в день проведения "красной дорожки" будет перекрыто движение по улицам, прилегающим к Мариинскому парку, то есть от Европейской площади и выше будет перекрыта ул. Грушевского и соседние улицы, но только на время, необходимое для проведения мероприятия”.

Напомним, на финал Евровидения-2017, который состоится 13 мая, распроданы все билеты.