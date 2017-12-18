Стало відомо, які послуги надавав заступник міністра фінансів Центру Саакашвілі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У 2016 році заступник міністра фінансів Сергій Марченко отримував дохід за інформаційно-консультаційні послуги від Bendukidze Free Market Center. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Bendukidze Free Market Center.

Раніше УНН повідомляв, що 70% минулорічного доходу від зайняття підприємницькою діяльністю Марченко отримав саме від Bendukidze Free Market Center. За рік компанія сплатила заступнику міністра фінансів 836 тис. грн.

"ФОП Сергій Марченко отримував оплату за інформаційно-консультаційні послуги у 2016 році, до того, як він обійняв посаду заступника Міністра фінансів", - розповіли у Bendukidze Free Market Center.

Згідно з інформацію, що оприлюднена на сайті Bendukidze Free Market Center, до 2011 року С.Марченко працював координатором Координаційного центру з упровадження реформ під час правління В.Януковича. Керівником Центру під час правління В.Януковича був нинішній міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України перевіряє версію причетності посадових осіб Координаційного центру з впровадження економічних реформ до злочинної діяльності колишнього президента Віктора Януковича.

Так, ГПУ може підозрювати міністра фінансів та його заступника у сприянні злочинній організації Януковича.

"На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірки версії можливої причетності протягом 2010-2014 років до злочинів вчинюваних учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 посадових осіб вказаного Координаційного центру при Президентові України, якими після Революції Гідності засновані благодійні організації "Центр Реформ" (код ЄДРПОУ 39147100) та "Благодійний фонд "Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе" (код ЄДРПОУ 39891943), діяльність яких на даний час не припинена", — йдеться у судових матеріалах.

Водночас, С.Марченко називають лобістом комерційних інтересів компанії “УНЛ” (Українська національна лотерея), яку пов’язують з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим. Цього року Мінфін представив проект ліцензійних умов для лотерей, який викликав обурення АМКУ, Держказначейства, Міністерства економіки та торгівлі, експертів та учасників ринку, але влаштував “УНЛ”, бо він тепер має всі шанси стати монополістом ринку.

Окрім дискримінаційних положень, документ Мінфіну має “прогалини”, які можуть легалізувати “одноруких бандитів” під прикриттям лотерейних терміналів. А за даними поліції, “УНЛ” практикує організацію азартних ігор, ховаючи їх під виглядом лотереї Фаворит. 

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