Стало известно, какие услуги оказывал заместитель министра финансов Центру Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В 2016 году заместитель министра финансов Сергей Марченко получал доход за информационно-консультационные услуги от Bendukidze Free Market Center. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Bendukidze Free Market Center.
Ранее сообщал, что 70% прошлогоднего дохода от занятия предпринимательской деятельностью Марченко получил именно от Bendukidze Free Market Center. За год компания выплатила заместителю министра финансов 836 тыс. Грн.
"ФЛП Сергей Марченко получал оплату за информационно-консультационные услуги в 2016 году, до того, как он занял пост заместителя министра финансов", - рассказали в Bendukidze Free Market Center.
Согласно информации, что обнародованная на сайте Bendukidze Free Market Center, к 2011 году С.Марченко работал координатором Координационного центра по внедрению реформ во время правления Януковича. Руководителем Центра во время правления Януковича был нынешний министр финансов Украины Александр Данилюк.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины проверяет версию причастности должностных лиц Координационного центра по внедрению экономических реформ в преступную деятельность бывшего президента Виктора Януковича.
Так, ГПУ может подозревать министра финансов и его заместителя в содействии преступной организации Януковича.
"В настоящее время у органа предварительного расследования возникла необходимость проверки версии возможной причастности течение 2010-2014 годов к преступлениям совершенных участниками преступной организации под руководством ЛИЦО_3 должностных лиц указанного Координационного центра при Президенте Украины, которым после Революции Достоинства основаны благотворительные организации" Центр Реформ "(код ЕГРПОУ 39147100) и "Благотворительный фонд" Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе "(код ЕГРПОУ 39891943), деятельность которых в настоящее время не прекращено", - говорится в судебных материалах .
В то же время, С.Марченко называют лоббистом коммерческих интересов компании "УНЛ" (Украинская национальная лотерея), которую связывают с народным депутатом от БПП Александром Третьяковым. В этом году Минфин представил проект лицензионных условий для лотерей, который вызвал возмущение АМКУ, Госказначейства, Министерства экономики и торговли, экспертов и участников рынка, но устроил "УНЛ", потому что он теперь имеет все шансы стать монополистом рынка.
Кроме дискриминационных положений, документ Минфина имеет "пробелы", которые могут легализовать "одноруких бандитов" под прикрытием лотерейных терминалов. А по данным полиции, "УНЛ" практикует организацию азартных игр, пряча их под видом лотереи Фаворит.