Стало відомо, яка партія витратила найбільше бюджетних коштів на пропаганду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Протягом 2016-2017 років найбільше бюджетних коштів на пропаганду витратила "Радикальна партія Олега Ляшка". Про це йдеться у Моніторинговому звіті щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів, передає УНН.
Так, “Радикальна партія Олега Ляшка” витратила на пропаганду 39% коштів, на другому місці — партія “Народний фронт”, 35% витрат. Найменше на пропаганду витратила партія “БПП “Солідарність”, 21% витрат.
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Також зазначено, що станом на 1 січня 2018 року серед парламентських партій було розподілено 610 047 010 гривень на фінансування їхньої статутної діяльності.
Нагадаємо, за підсумками минулого року, “радикали” спустили на рекламу близько 20 млн грн бюджетних коштів.
Також нагадаємо, радикала Сергія Рибалку аналітики порталу “Слово і діло” визнали найбільшим популістом фінансового комітету ВРУ.