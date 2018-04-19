Стало известно, какая партия потратила больше всего бюджетных средств на пропаганду

Так, "Радикальная партия Олега Ляшко" потратила на пропаганду 39% средств, на втором месте - партия "Народный фронт", 35% расходов. Меньше всего на пропаганду потратила партия "БПП "Солидарность", 21% расходов.

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Также указано, что на 1 января 2018 года среди парламентских партий были распределены 610 047 010 гривен на финансирование их уставной деятельности.

Напомним, по итогам прошлого года, "радикалы" спустили на рекламу около 20 млн грн бюджетных средств.

Также напомним, радикала Сергея Рыбалку аналитики портала "Слово и дело" признали наибольшим популистом финансового комитета ВРУ.