Стало відомо, у скільки обійдеться Києву святкування Дня Незалежності

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. На проведення у столиці урочистих масових заходів до Дня Незалежності та Дня Державного Прапора України 23-24 серпня передбачено близько 300 тис. гривень. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у департаменті суспільних комунікацій КМДА.

"Міською цільовою програмою "Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2022 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №452/8025, у бюджеті міста Києва на 2020 рік передбачені кошти на проведення заходів з нагоди 29-ї річниці незалежності України у сумі 300 тис. гривень. За результатами проведеної процедури електронної закупівлі послуг на торговельному майданчику Prozorro сума була зменшена до 285 тис. гривень", - повідомили у департаменті.

Також УНН отримав у розпорядження план заходів з підготовки та відзначення у місті Києві Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Незалежності України, затверджений напередодні, 17 серпня, Київським міським головою.

План передбачає, зокрема, сприяння у підготовці та проведенні церемонії відкриття споруди флагштоку та підняття Державного Прапору України на території меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" на Лаврській.

Передбачається також "включення святкової ілюмінації у центральній частині Києва" 23 та 24 серпня.

24 серпня заплановане проведення вітрильної регати "День Незалежності".

Також у плані значиться "сприяння у підготовці та проведенні урочистих заходів за участю керівництва держави та міста на Софійській площі та Михайлівській площі" , та у "проведенні молебнів за український народ" 24 серпня.

Як повідомляв УНН, 12 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29-ї річниці Незалежності України.

Згідно із документом, уряд має розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення 29-ї річниці Незалежності України з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.

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