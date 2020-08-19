Стало известно, во сколько обойдется Киеву празднование Дня Независимости

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83530 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102005 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126863 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107438 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127447 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101289 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102115 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101960 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Стало известно, во сколько обойдется Киеву празднование Дня Независимости

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. На проведение в столице торжественных массовых мероприятий ко Дню Независимости и Дню Государственного Флага Украины 23-24 августа предусмотрено около 300 тыс. гривен. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в департаменте общественных коммуникаций КГГА.

"Городской целевой программой "Содействие развитию гражданского общества в Киеве на 2020-2022 годы", утвержденной решением Киевского городского совета от 12 декабря 2019 года №452/8025, в бюджете города Киева на 2020 год предусмотрены средства на проведение мероприятий по случаю 29-й годовщины независимости Украины в сумме 300 тыс. гривен. По результатам проведенной процедуры электронной закупки услуг на торговой площадке Prozorro сумма была уменьшена до 285 тыс. гривен", - сообщили в департаменте.

Также УНН получил в распоряжение план мероприятий по подготовке и празднованию в городе Киеве Дня Государственного Флага Украины и 29-й годовщины Независимости Украины, утвержденный накануне, 17 августа, Киевским городским головой.

План предусматривает, в частности, содействие в подготовке и проведению церемонии открытия сооружения флагштока и поднятия Государственного Флага Украины на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" на Лаврской.

Предполагается также "включение праздничной иллюминации в центральной части Киева" 23 и 24 августа.

24 августа запланировано проведение парусной регаты "День Независимости".

Также в плане значится "содействие в подготовке и проведению торжественных мероприятий с участием руководства государства и города на Софийской площади и Михайловской площади", и в "проведении молебнов за украинский народ" 24 августа.

Как сообщал УНН, 12 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины.

Согласно документу, правительство должно разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.

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