Стало відомо скільки заяв надійшло на посаду Уповноваженого із захисту державної мови
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Наразі надійшла одна заява від претендента з добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Про це журналісту УНН розповіла головний спеціаліст відділу запобігання та протидії дискримінації Департаменту моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ольга Момот.
“На скільки я володію інформацією (станом на 14 серпня —ред.) надійшла одна заява щодо добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови”, — сказала Момот.
Нагадаємо, документи приймаються до 24 години 30 серпня включно. Сам конкурс відбудеться 4 вересня 2019 року об 11:00.
Як повідомляв УНН, Офіс Омбудсмена України оголосив конкурс з добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.