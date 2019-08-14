Стало известно сколько заявлений поступило на должность Уполномоченного по защите государственного языка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Сейчас поступила одно заявление от претендента по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Об этом журналисту УНН рассказала главный специалист отдела предотвращения и противодействия дискриминации Департамента мониторинга равных прав и свобод Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Ольга Момот.
“Насколько я владею информацией (по состоянию на 14 августа — ред.) поступила одна заявление по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка”, — сказала Момот.
Напомним, документы принимаются до 24 часов 30 августа включительно. Сам конкурс состоится 4 сентября 2019 года в 11:00.
Как сообщал УНН, Офис Омбудсмена Украины объявил конкурс по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка.