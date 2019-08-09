Стало відомо, скільки витратили на закордонні візити делегацій на чолі зі Зеленським

“Витрати на забезпечення візитів офіційних делегацій на чолі з Президентом України за кордон (з 20 травня по 30 липня 2019 року —ред.) становили 4 830,3 тис. гривень, 30,8 тис. доларів та 3,6 тис. євро”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, на забезпечення заходів за участю Президента України Володимира Зеленського витрачено 724,2 тис. гривень, з них на заходи за участю дипломатичних представників іноземних держав — 396,2 тис. гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, скільки витратили на квіти для заходів за участі Зеленського



