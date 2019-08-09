Стало відомо, скільки витратили на закордонні візити делегацій на чолі зі Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На візити офіційних делегацій на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським за кордон з дня його інавгурації та по 30 липня витратили понад 5 млн у гривневому еквіваленті. Про це повідомили у Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит УНН.
“Витрати на забезпечення візитів офіційних делегацій на чолі з Президентом України за кордон (з 20 травня по 30 липня 2019 року —ред.) становили 4 830,3 тис. гривень, 30,8 тис. доларів та 3,6 тис. євро”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, на забезпечення заходів за участю Президента України Володимира Зеленського витрачено 724,2 тис. гривень, з них на заходи за участю дипломатичних представників іноземних держав — 396,2 тис. гривень.
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