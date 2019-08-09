Стало известно, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На визиты официальных делегаций во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским за границу со дня его инаугурации и по 30 июля потратили более 5 млн в гривневом эквиваленте. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.
"Расходы на обеспечение визитов официальных делегаций во главе с Президентом Украины за границу (с 20 мая по 30 июля 2019 ред.) cоставили 4 830,3 тыс. гривен, 30,8 тыс. долларов и 3,6 тыс. евро", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, на обеспечение мероприятий с участием Президента Украины Владимира Зеленского потрачено 724,2 тыс. гривен, из них на мероприятия с участием дипломатических представителей иностранных государств - 396,2 тыс. гривен.
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