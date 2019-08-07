Стало відомо, скільки витратили на заходи за участі Зеленського

“Касові витрати Державного управління справами з 20 травня по 30 липня 2019 року (за бюджетною програмою „Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України“ (КПКВК 0301010) — ред.) на забезпечення заходів за участю Президента України Володимира Зеленського становили 724,2 тис. гривень, з них на заходи за участю дипломатичних представників іноземних держав — 396,2 тис. гривень”, — йдеться у відповіді.

Як повідомляв УНН, з дня інавгурації Президента України Володимира Зеленського по 29 липня на квіти для заходів за його участі витратили понад 70 тисяч гривень.

Нагадаємо, станом на 30 липня цього року, в Офісі Президента України працює понад 140 працівників.