Стало известно, сколько потратили на мероприятия с участием Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. За более чем 2 месяца на обеспечение мероприятий с участием Президента Украины Владимира Зеленского было потрачено более 700 тыс. грн. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.
"Кассовые расходы Государственного управления делами с 20 мая по 30 июля 2019 года (по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Администрации Президента Украины" (КПКВК 0301010) - ред.) на обеспечение мероприятий при участии Президента Украины Владимира Зеленского составляли 724,2 тыс. гривен, из них на мероприятия с участием дипломатических представителей иностранных государств - 396,2 тыс. гривен", - говорится в ответе.
Как сообщал УНН, со дня инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского по 29 июля на цветы для мероприятий с его участием потратили более 70 тыс. гривен.
Напомним, по состоянию на 30 июля этого года, в Офисе Президента Украины работает более 140 сотрудников.