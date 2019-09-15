Стало відомо, скільки в Україні у цьому році відкрили нових дитсадочків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У цьому році в Україні введено в дію майже 20 нових дитячих садочків. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у пресслужбі МОН.
В Україні, станом на 1 серпня 2019 року, в Україні введено в дію 18 приміщень закладів дошкільної освіти на 1 150 місць.
Так, у Волинській області, станом на 1 серпня 2019 року, введено в дію 7 закладів дошкільної освіти на 247 місць. У Львівській області введено в дію 5 закладів дошкільної освіти на 198 місць. Також, введено в дію по 2 садочки в Одеській області на 120 місць та в Рівненській області на 310 місць.
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Окрім того, станом на 1 серпня 2019 року, введено в дію по 1 дитячому садочку в Закарпатській області на 60 місць та Хмельницькій області на 215 місць.
Нагадаємо, в Україні планується ввести в дію до кінця цього року понад 50 дитячих садочків.