Стало відомо, скільки в Україні у цьому році відкрили нових дитсадочків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У цьому році в Україні введено в дію майже 20 нових дитячих садочків. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у пресслужбі МОН.

В Україні, станом на 1 серпня 2019 року, в Україні введено в дію 18 приміщень закладів дошкільної освіти на 1 150 місць.

Так, у Волинській області, станом на 1 серпня 2019 року, введено в дію 7 закладів дошкільної освіти на 247 місць. У Львівській області введено в дію 5 закладів дошкільної освіти на 198 місць. Також, введено в дію по 2 садочки в Одеській області на 120 місць та в Рівненській області на 310 місць.

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Окрім того, станом на 1 серпня 2019 року, введено в дію по 1 дитячому садочку в Закарпатській області на 60 місць та Хмельницькій області на 215 місць.

Нагадаємо, в Україні планується ввести в дію до кінця цього року понад 50 дитячих садочків.

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