Стало известно, сколько в Украине в этом году открыли новых детсадов

В Украине, по состоянию на 1 августа 2019 года, в Украине введено в действие 18 помещений учреждений дошкольного образования на 1150 мест.

Так, в Волынской области, по состоянию на 1 августа 2019 года, введено в действие 7 учреждений дошкольного образования на 247 мест. Во Львовской области введено в действие 5 учреждений дошкольного образования на 198 мест. Также, введено в действие по 2 детсады в Одесской области на 120 мест и в Ровенской области на 310 мест.

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Кроме того, по состоянию на 1 августа 2019 года, введено в действие по 1 детском саду в Закарпатской области на 60 мест и Хмельницкой области на 215 мест.

Напомним, в Украине планируется ввести в действие до конца этого года более 50 детских садов.