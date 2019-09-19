Стало відомо, скільки разів нардепи вже скористалися парламентськими автомобілями
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Майже 80 народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання у цьому році скористалися правом виклику чергового службового автомобіля. Про це УНН повідомили в Автобазі Управління справами Апарату Верховної Ради України.
"Станом на 16 вересня 2019 року 75 народних депутатів України скористалися правом виклику чергового автомобіля та виконано 268 замовлень службового транспорту", - йдеться у відповіді.
Водночас не повідомляється, до яких фракцій належать ці народні депутати.
Додамо, що згідно з вимогами частини 8 статті 23 Закону України "Про статус народного депутата України" та відповідно до Положення про порядок закріплення та використання автомобілів у Верховній Раді України, погодженим комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України та затвердженим розпорядженням голови Верховної Ради України від 4 грудня 2006 року № 1246, народним депутатам України для вирішення питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень, надаються службові автомобілі для поїздок у межах міста Києва.
Нагадаємо, Президента України закликають зняти всі пільги з депутатів і президента.