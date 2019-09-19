Стало известно, сколько раз нардепы уже воспользовались парламентскими автомобилями
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Почти 80 народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва в этом году воспользовались правом вызова дежурного служебного автомобиля. Об этом УНН сообщили в Автобазе Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.
"По состоянию на 16 сентября 2019 года 75 народных депутатов Украины воспользовались правом вызова дежурного автомобиля и выполнено 268 заказов служебного транспорта", - говорится в ответе.
В то же время не сообщается, к каким фракциям принадлежат эти народные депутаты.
Добавим, что согласно требованиям части 8 статьи 23 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" и в соответствии с Положением о порядке закрепления и использования автомобилей в Верховной Раде Украины, согласованным комитетом по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины и утвержденным распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 4 декабря 2006 года № 1246, народным депутатам Украины для решения вопросов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, предоставляются служебные автомобили дл поездок в пределах города Киева.
Напомним, Президента Украины призывают снять все льготы из депутатов и президента.