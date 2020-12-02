Стало відомо, скільки планують витратити на новорічне оформлення Офісу Зеленського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Цього року на новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України заплановано витратити близько 40 тис. грн. Придбання ялинок не передбачене. Про це повідомили в управлінні адміністративними будинками Державного управління справами у відповідь на інформаційний запит УНН.

“На новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2020 році Управлінням заплановано витратити близько 40 000,00 грн. Кошти передбачені на закупівлю додаткових новорічних іграшок і аксесуарів, електричних гірлянд та новорічних композицій”, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що у приміщеннях Офісу Президента України, державних резиденціях по вулиці Грушевського, 5А (Маріїнський палац) та вулиці Грушевського, 22 заплановано встановлення чотирьох штучних ялинок висотою від 2-х до 5-ти метрів.

Окрім того, планується встановлення орієнтовно 12-ти штучних ялинок висотою 1-2 м у службових приміщеннях Офісу Президента України.

Наголошується, що усі зазначені новорічні ялинки використовуються за призначенням впродовж багатьох років. У поточному році придбання ялинок не передбачене.

“На новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2019 році було використано 122 995,00 грн (закупівля новорічної ялинки штучної, новорічних іграшок та аксесуарів, новорічних електричних гірлянд та новорічних композицій). Також було використано 25 200,00 грн на послуги зі встановлення та дизайнерського оформлення новорічних ялинок у державних резиденціях по вулиці Грушевського, 5А (Маріїнський палац) та вулиці Грушевського, 22”, — зазначається у відповіді на запит.

Додамо, що у 2019 році в ДУС повідомляли, що витратити на новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України заплановано також близько 40 тис. грн.

Нагадаємо, цьогорічна головна ялинка країни на Софійській площі у столиці буде штучною, її ж планують використовувати і в наступні роки.

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