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Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского

Стало известно, сколько планируют потратить на новогоднее оформление Офиса Зеленского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В этом году на новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины запланировано потратить около 40 тыс. грн. Приобретение елок не предусмотрено. Об этом сообщили в управлении административными зданиями Государственного управления делами в ответ на информационный запрос УНН.

"На новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины в 2020 году Управлением запланировано потратить около 40 000,00 грн. Средства предусмотрены на закупку дополнительных новогодних игрушек и аксессуаров, электрических гирлянд и новогодних композиций", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что в помещениях Офиса Президента Украины, государственных резиденциях по улице Грушевского, 5А (Мариинский дворец) и улице Грушевского, 22 запланирована установка четырех искусственных елок высотой от 2-х до 5-ти метров.

Кроме того, планируется установка ориентировочно 12-ти искусственных елок высотой 1-2 м в служебных помещениях Офиса Президента Украины.

Отмечается, что все указанные новогодние елки используются по назначению в течение многих лет. В текущем году приобретение елок не предусмотрено.

"На новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины в 2019 году было использовано 122 995,00 грн (закупка новогодней елки искусственной, новогодних игрушек и аксессуаров, новогодних электрических гирлянд и новогодних композиций). Также было использовано 25 200,00 грн на услуги по установке и дизайнерскому оформлению новогодних елок в государственных резиденциях по улице Грушевского, 5А (Мариинский дворец) и улице Грушевского, 22", - говорится в ответе на запрос.

Добавим, что в 2019 году в ГУД сообщали, что потратить на новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины запланировано также около 40 тыс. грн.

Напомним, нынешняя главная елка страны на Софийской площади в столице будет искусственной, ее же планируют использовать и в последующие годы.

Украинские Национальные Новости

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