Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Цього року під час свята Великодня - найдавнішого християнського свята, встановленого на честь Воскресіння Ісуса Христа – українці матимуть 3 вихідних дні, передає УНН з посиланням на перелік святкових і неробочих днів, затверджений Кодексом законів про працю (редакція від 2 грудня 2017 року).
У поточному році завершення посту припадає на 7 квітня, Великдень, відповідно, на 8 число. Українці на цьогорічний Великдень відпочиватимуть три дні - 7, 8 (субота і неділя), а також 9 квітня, у понеділок.
Як повідомляв УНН, всього у 2018 році українці матимуть 11 вихідних, пов'язаних з релігійними та державними святами.