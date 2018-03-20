Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В этом году во время праздника Пасхи - древнейшего христианского праздника, установленного в честь Воскресения Иисуса Христа - украинцы будут иметь 3 выходных дня, передает УНН со ссылкой на перечень праздничных и нерабочих дней, утвержденном Кодексом законов о труде (редакция от 2 декабря 2017 года).
В текущем году завершение поста приходится на 7 апреля, Пасха, соответственно, на 8 число. Украинцы на нынешнюю Пасху будут отдыхать три дня - 7, 8 (суббота и воскресенье), а также 9 апреля, в понедельник.
Как сообщал УНН, всего в 2018 году украинцы будут иметь 11 выходных, связанных с религиозными и государственными праздниками.