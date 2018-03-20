Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать на Пасху

В текущем году завершение поста приходится на 7 апреля, Пасха, соответственно, на 8 число. Украинцы на нынешнюю Пасху будут отдыхать три дня - 7, 8 (суббота и воскресенье), а также 9 апреля, в понедельник.

Как сообщал УНН, всего в 2018 году украинцы будут иметь 11 выходных, связанных с религиозными и государственными праздниками.