Стало відомо, скільки автомобілів викрадають у Києві за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. За одну добу до поліції Києва надходить в середньому 2-3 повідомлення про викрадення автомобілів. Про це УНН повідомили у ГУ Національної поліції у місті Києві у відповідь на запит.
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Так, за одну добу на спецлінію "102" Головного управління надходить в середньому 2-3 повідомлення про викрадення автомобілів у місті Києві.
Додамо, що за 10 місяців цього року до поліції Києва надійшло 850 повідомлень про викрадення транспортних засобів. Окрім того, за жовтень до поліції надійшло 109 звернень про викрадення автомобілів.
Нагадаємо, у судді Господарського суду Києва викрали авто.