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Стало відомо про травми та стан поранених на Донбасі українських воїнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Ситуація на Донбасі загострилася – бойовики порушили всеосяжний режим перемир’я. Вчора, 6 вересня, в результаті обстрілів загинув один український воїн та ще один був поранений. Окрім того, автомобіль з українськими військовими підірвався на вибуховому пристрої. УНН стали відомі деталі.

Стало відомо про травми та стан поранених на Донбасі українських воїнів

У результаті обстрілу українських позицій зі станкового автоматичного гранатомета був поранений солдат Збройних сил України. Боєць отримав поранення ока, лівої руки та лівої ноги. Йому надали медичну допомогу та направили на лікування. Стан військового характеризується як стабільний.

Окрім того, у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як стало відомо УНН, сержант (1999 року народження) отримав опіки першого та другого ступеня обличчя та грудної клітки, а матрос (2000 року народження) – опіки другого та третього ступеня тяжкості до 90% тіла. Обох військових терміново госпіталізували. Стан матроса характеризується як вкрай тяжкий.

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