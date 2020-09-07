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Стало известно о травмах и состоянии раненых на Донбассе украинских воинов

Киев • УНН

 • 20958 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Ситуация на Донбассе обострилась - боевики нарушили всеобъемлющий режим перемирия. Вчера, 6 сентября, в результате обстрелов погиб один украинский воин и еще один был ранен. Кроме того, автомобиль с украинскими военными подорвался на взрывном устройстве. УНН стали известны детали.

Стало известно о травмах и состоянии раненых на Донбассе украинских воинов

В результате обстрела украинских позиций из станкового автоматического гранатомета был ранен солдат Вооруженных сил Украины. Боец получил ранения глаза, левой руки и левой ноги. Ему оказали медицинскую помощь и направили на лечение. Состояние военного характеризуется как стабильное.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

Как стало известно УНН, сержант (1999 года рождения) получил ожоги первой и второй степени лица и грудной клетки, а матрос (2000 года рождения) - ожоги второй и третьей степени тяжести до 90% тела. Оба военных срочно госпитализированы. Состояние матроса характеризуется как крайне тяжелое.

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