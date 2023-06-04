Стало відомо про стан постраждалих дітей через ворожий удар по передмістю Дніпра

Цитата

«6-річний Давид був вдома з батьками. Аж тут – вибух! Мить – і квартира перетворилася на руїни. Та головне – родина вижила. Всі троє змогли вибратися, хоч і отримали поранення. Дитина – в реанімації. Як і ще два хлопці, постраждалі через «прильот» по Підгородненській громаді. 15-річний Саша – найтяжчий. У сусідній палаті – 11-річний Денис. У дітей множинні травми, струси мозку, переломи. Всіх прооперували», - написав Лисак.

Він зазначив, що юні пацієнти йдуть на поправку за словами лікарів.

«Якщо так буде й далі, невдовзі переведуть їх до звичайних палат. Рани загояться, але спомин про найстрашніший вечір – не зітреться ніколи», - додав Лисак.

Доповнення

У Підгородненській громаді Дніпровського району окупанти ввечері 3 червня поцілили між двома двоповерховими житловими будинками. Є поранені та одна загибла – дворічна дівчинка. Загалом постраждали 22 людини, з них 5 – діти.