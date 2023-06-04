Стало відомо про стан постраждалих дітей через ворожий удар по передмістю Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Троє дітей, які постраждали через ворожий удар по Підгородненській громаді біля Дніпра, перебувають в реанімації. У дітей множинні травми, струси мозку, переломи. Всіх прооперували. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, передав УНН.
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«6-річний Давид був вдома з батьками. Аж тут – вибух! Мить – і квартира перетворилася на руїни. Та головне – родина вижила. Всі троє змогли вибратися, хоч і отримали поранення. Дитина – в реанімації. Як і ще два хлопці, постраждалі через «прильот» по Підгородненській громаді. 15-річний Саша – найтяжчий. У сусідній палаті – 11-річний Денис. У дітей множинні травми, струси мозку, переломи. Всіх прооперували», - написав Лисак.
Він зазначив, що юні пацієнти йдуть на поправку за словами лікарів.
«Якщо так буде й далі, невдовзі переведуть їх до звичайних палат. Рани загояться, але спомин про найстрашніший вечір – не зітреться ніколи», - додав Лисак.
Доповнення
У Підгородненській громаді Дніпровського району окупанти ввечері 3 червня поцілили між двома двоповерховими житловими будинками. Є поранені та одна загибла – дворічна дівчинка. Загалом постраждали 22 людини, з них 5 – діти.