Стало известно о состоянии пострадавших детей из-за вражеского удара по пригороду Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Трое детей, пострадавших из-за вражеского удара по Подгородненской общине возле Днепра, находятся в реанимации. У детей множественные травмы, сотрясения мозга, переломы. Всех прооперировали. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, передал УНН.
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«6-летний Давид был дома с родителями. И тут – взрыв! Мгновение – и квартира превратилась в руины. Но главное – семья выжила. Все трое смогли выбраться, хотя и получили ранения. Ребенок – в реанимации. Как и еще два парня, пострадавшие из-за «прилета» по Подгородненской громаде. 15-летний Саша – самый тяжелый. В соседней палате – 11-летний Денис. У детей множественные травмы, сотрясения мозга, переломы. Всех прооперировали», - написал Лысак.
Он отметил, что юные пациенты идут на поправку по словам врачей.
«Если так будет и дальше, вскоре переведут их в обычные палаты. Раны заживут, но воспоминание о самом страшном вечере – не сотрется никогда», - добавил Лысак.
Дополнение
В Подгородненской громаде Днепровского района оккупанты вечером 3 июня попали между двумя двухэтажными жилыми домами. Есть раненые и одна погибшая – двухлетняя девочка. Всего пострадали 22 человека, из них 5 – дети.