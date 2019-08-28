Стало відомо, о котрій розпочнеться робоче засідання нової Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що перше робоче засідання сесії Верховної Ради 9-го скликання розпочнеться о 13:00. Про це він сказав у середу під час брифінгу після завершення заключного засідання підготовчої депутатської групи, передає кореспондент УНН.
"О 13:00 буде розпочата сесія, і ми пройдемося по досить великому переліку питань. На сьогоднішній момент там 27 питань. Я впевнений, що найближчим часом ця інформація з’явиться. Тут є процедурні питання, законопроект та кадрові питання", - сказав Разумков.
За його словами, урочисте засідання Верховної Ради України розпочнеться о 10:00.
"Почнемо ми (урочисте засідання Верховної Ради – ред.) о 10:00 потім буде перерва до 13:00. Під час цієї перерви народні депутати будуть підписувати присягу, отримувати картку та посвідчення. Будуть ставати народними депутатами України в повному обсязі", - додав Разумков.
Нагадаємо, учасники засідання підготовчої депутатської групи затвердили порядок денний першої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, який складається з 27 пунктів.