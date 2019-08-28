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6 марта, 19:19 • 124169 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134535 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124420 просмотра

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Стало известно, во сколько начнется рабочее заседание новой Рады

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что первое рабочее заседание сессии Верховной Рады 9-го созыва начнется в 13:00. Об этом он сказал в среду на брифинге после завершения заключительного заседания подготовительной депутатской группы, передает корреспондент УНН.

"В 13:00 будет начата сессия, и мы пройдемся по достаточно большому перечню вопросов. На сегодняшний момент там 27 вопросов. Я уверен, что в ближайшее время эта информация появится. Здесь есть процедурные вопросы, законопроект и кадровые вопросы", - сказал Разумкова.

По его словам, торжественное заседание Верховной Рады Украины начнется в 10:00.

"Начнем мы (торжественное заседание Верховной Рады - ред.) в 10:00 потом будет перерыв до 13:00. Во время этого перерыва народные депутаты будут подписывать присягу, получать карточку и удостоверения. Будут становиться народными депутатами Украины в полном объеме", - добавил Разумков.

Напомним, участники заседания подготовительной депутатской группы утвердили повестку дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, который состоит из 27 пунктов.

Украинские Национальные Новости

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