Стало известно, во сколько начнется рабочее заседание новой Рады

"В 13:00 будет начата сессия, и мы пройдемся по достаточно большому перечню вопросов. На сегодняшний момент там 27 вопросов. Я уверен, что в ближайшее время эта информация появится. Здесь есть процедурные вопросы, законопроект и кадровые вопросы", - сказал Разумкова.

По его словам, торжественное заседание Верховной Рады Украины начнется в 10:00.

"Начнем мы (торжественное заседание Верховной Рады - ред.) в 10:00 потом будет перерыв до 13:00. Во время этого перерыва народные депутаты будут подписывать присягу, получать карточку и удостоверения. Будут становиться народными депутатами Украины в полном объеме", - добавил Разумков.

Напомним, участники заседания подготовительной депутатской группы утвердили повестку дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, который состоит из 27 пунктов.