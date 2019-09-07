Стало відомо, куди крім ЄС Україна постачає продукти за квотним принципом

“Україна експортує в рамках тарифних квот харчову продукцію до Республіки Північна Македонія відповідно до Угоди про вільну торгівлю з цією країною, яка ратифікована Законом України від 05.07.2001 № 2599-III, до Норвегії відповідно до УВТ з державами ЄАВТ, яка ратифікована Законом України від 07.12.2011 № 4091-VI, до Канади відповідно до УВТ з цією країною, яка ратифікована Законом України від 14.03.2017 № 1917-VIII”, — повідомили в міністерстві.

Додамо, що угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, підписана 11 липня 2016 р., передбачає негайне скасування ввізних мит на сільськогосподарські товари, за виключенням 108 тарифних ліній, доступ по яких відкриється у рамках квот. Для вказаних 108 тарифних ліній сільськогосподарських товарів вітчизняні експортери мають можливість постачати товари за нульовою ставкою ввізного мита в рамках глобальних квот Канади.

Щодо Північної Македонії, починаючи від дати вступу в дію УВТ, мито на імпорт, що застосовується у Македонії стосовно продукції, яка надходить з України, скасовується або зменшується в межах квот. Так, відповідно до Угоди, квотним пільгам підлягатиме імпорт в Македонську Республіку з України такої продукції, як, зокрема, м’ясо великої рогатої худоби, молоко та вершки, згущені та з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ячмінь, кукурудза, олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна, буряковий цукор, кондитерськi вироби з цукру без вмiсту какао, шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао.

Крім того, передбачені тарифні квоти на варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг; оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти.

Що стосується Норвегії: вказаним міністерством законом України Верховна рада постановляє, зокрема, ратифікувати Угоду про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, яка в свою чергу передбачає “уведення тарифної квоти для преференційної торгівлі, яка ґрунтується на історичних обсягах торгівлі за п’ять попередніх років, за винятком значно збільшених обсягів імпорту, які спричинили введення захисного заходу”.

У додатку до угоди серед поступок Норвегії зазначається, що на тверду пшеницю для приготування макаронних виробів мито відсутнє в межах квоти двосторонньої тарифної ставки, що становит 10 тис. тон.

Як повідомляв УНН, раніше у Мінекономрозвитку повідомили, які квоти найменш затребувані українськими експортерами.