Стало известно, куда помимо ЕС Украина поставляет продукты по квотному принципу

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украина экспортирует в рамках тарифных квот пищевую продукцию в Республику Северная Македония, в Норвегии и Канады. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

“Украина экспортирует в рамках тарифных квот пищевую продукцию в Республику Северная Македония соответствии с Соглашением о свободной торговле с этой страной, которая ратифицирована Законом Украины от 05.07.2001 № 2599-III, в Норвегию в соответствии с УВТ с государствами ЕАСТ, ратифицированной Законом Украины от 07.12.2011 № 4091-VI, в Канаду в соответствии с УВТ с этой страной, которая ратифицирована Законом Украины от 14.03.2017 № 1917-VIII”, — сообщили в министерстве.

Добавим, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой, подписанное 11 июля 2016 года, предусматривает немедленную отмену ввозных пошлин на сельскохозяйственные товары, за исключением 108 тарифных линий, доступ по которым откроется в рамках квот. Для указанных 108 тарифных линий сельскохозяйственных товаров отечественные экспортеры имеют возможность поставлять товары по нулевой ставке ввозной пошлины в рамках глобальных квот Канады.

Касательно Северной Македонии, начиная с даты вступления в силу УВТ, пошлина на импорт, применяемый в Македонии о продукции, поступающей из Украины, отменяется или уменьшается в пределах квот. Так, в соответствии с Соглашением, квотному льготам подлежит импорт в Македонскую Республику из Украины такой продукции, как, например, мясо крупного рогатого скота, молоко и сливки, сгущенные и с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, ячмень, кукуруза, масла подсолнечное, сафлоровое или хлопковое, свекольный сахар, кондитерские изделия из сахара без содержания какао, шоколад и другие готовые пищевые продукты, содержащие какао.

Кроме того, предусмотрены тарифные квоты на варенье, джемы, плодовые желе, мармелад, плодовые или ореховые пюре, плодовые или ореховые пасты, полученные путем тепловой обработки, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или ароматических веществ; лед и снег; уксус пищевой и его заменители, полученные из уксусной кислоты.

Что касается Норвегии: указанным министерством законом Украины Верховная Рада постановляет, в частности, ратифицировать Соглашение о сельском хозяйстве между Украиной и Королевством Норвегия, которая в свою очередь предусматривает “введение тарифной квоты для преференциальной торговли, основанной на исторических объемах торговли за пять предыдущих лет, за исключением значительно возросших объемов импорта, повлекших введение защитной меры”.

В приложении к соглашению среди уступок Норвегии отмечается, что на твердую пшеницу для приготовления макаронных изделий пошлина отсутствует в пределах квоты двусторонней тарифной ставки, становит 10 тыс. тонн.

Как сообщал УНН, ранее в Минэкономразвития сообщили, какие квоты наименее востребованы украинскими экспортерами.

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