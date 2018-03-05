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Стало відомо, коли запрацює блокування реєстрації податкових накладних

Стало відомо, коли запрацює блокування реєстрації податкових накладних

Київ • УНН

 • 15893 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Кабінет міністрів України оприлюднив порядок блокування податкових накладних. Документ набере чинності не раніше 18 березня. Постанову № 117 щодо подальшої роботи системи ризиків з ПДВ оприлюднили на “Урядовому порталі” 3 березня 2018 року, передає УНН.

Документ передбачає такі зміни:

  • Для зменшення випадків зупинки реєстрації податкових накладних встановлюється “відсікаючий критерій” 3% та поріг обсягу постачання за місяць у розмірі 500 тис. грн.
  • Раніше узгодження критеріїв оцінки тривало деякий час, що давало змогу деяким платникам користуватися фіктивним кредитом. Пропонується, щоб для оперативного реагування ДФС встановлювала критерії оцінки ризиків. Аби забезпечити прозорість цього процесу, ДФС повинна попередньо узгоджувати ці критерії з Міністерством фінансів та публікувати на офіційному сайті.
  • Для малого та середнього бізнесу запроваджуються показники позитивної податкової історії. Податкові накладні з ризиковою операцією по платниках з позитивною податковою історією зупинятися не будуть.
  • Запроваджується електронний реєстр зупинених податкових накладних, в якому платник в онлайн режимі зможе знайти інформацію щодо розгляду та статусу зупинених податкових накладних. Це рішення зробить процес прозорішим.
  • Для оперативності розгляду пояснень та документів передбачається створення комісій на регіональному та центральному рівні. Прийняті рішення комісій регіонального та центрального рівнів набувають чинності після реєстрації їх в електронному Реєстрі зупинених податкових накладних.
  • Якщо рішення Комісій не зареєстровані протягом семи робочих днів, зупинена податкова накладна/ розрахунок коригування реєструється в автоматичному режимі.
  • Допрацьована форма рішення про відмову в реєстрації. Зокрема, в рішенні буде зазначатися чітка вмотивована підстава відмови. У випадку ненадання та/або надання документів, які складені з порушенням законодавства, у формі буде зазначатися конкретний документ, якого це стосується.
  • Врегульовується питання реєстрації ПН/РК для платників, по яких до 1 грудня 2017 року було зупинено ПН/РК та не подано пояснень та документів.

Водночас варто звернути увагу на те, що критерії блокування ПН/РК, які має затвердити ДФС за погодженням з Мінфіном та оприлюднити на своєму, досі не опубліковані. Постанова ж № 117 містить лише ознаки тих ПН/РК, які не будуть блокуватися.

Крім того, протягом місяця з набрання чинності цієї постанови, Реєстр зупинених ПН/РК працюватиме в тестовому режимі. Проте це не означає, що блокуватимуть не одразу: рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК набуватимуть чинності з дня їх приймання і надсилатимуться платнику без їх реєстрації в Реєстрі зупинених ПН/РК.

Документ набирає чинності через 15 днів з дня його опублікування в офіційному друкованому виданні: “Офіційний вісник України”, “Урядовий кур’єр”.

Нагадаємо, Міністерство фінансів та Державна фіскальна служба узгодили зміни системи ризиків з ПДВ.

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