Стало известно, когда заработает блокировка регистрации налоговых накладных

Документ предусматривает следующие изменения:



Для уменьшения случаев остановки регистрации налоговых накладных устанавливается “отсекающий критерий” 3% и порог объема поставок за месяц в размере 500 тыс. грн.



Ранее согласование критериев оценки продолжалось некоторое время, что позволяло некоторым плательщикам пользоваться фиктивным кредитом. Предлагается, чтобы для оперативного реагирования ГФС устанавливала критерии оценки рисков. Чтобы обеспечить прозрачность этого процесса, ГФС должна предварительно согласовывать эти критерии с Министерством финансов и публиковать на официальном сайте.



Для малого и среднего бизнеса вводятся показатели положительной налоговой истории. Налоговые накладные с рисковой операцией по плательщикам с положительной налоговой историей останавливаться не будут.



Вводится электронный реестр остановленных налоговых накладных, в котором плательщик в онлайн режиме сможет найти информацию о рассмотрении и статусе остановленных налоговых накладных. Это решение сделает процесс прозрачным.



Для оперативности рассмотрения объяснений и документов предусматривается создание комиссий на региональном и центральном уровне. Принятые решения комиссий регионального и центрального уровней вступают в силу после регистрации их в электронном Реестре остановленных налоговых накладных.



Если решение комиссий не зарегистрированы в течение семи рабочих дней, остановленная ​​налоговая накладная/расчет корректировки регистрируется в автоматическом режиме.



Доработана форма решения об отказе в регистрации. В частности, в решении будет указываться четкое мотивированое основание отказа. В случае непредоставления и/или предоставления документов, которые составлены с нарушением законодательства, в форме будет отмечаться конкретный документ, которого это касается.



Урегулирован вопрос регистрации НН/РК для плательщиков, по которым до 1 декабря 2017 года было остановлено НН/РК и не представлены объяснения и документы.



Вместе с тем следует обратить внимание на то, что критерии блокировки НН/РК, которые должна утвердить ГФС по согласованию с Минфином и обнародовать на своем сайте, до сих пор не опубликованы. Постановление же №117 содержит лишь признаки тех НН/РК, которые не будут блокироваться.

Кроме того, в течение месяца с момента вступления в силу этого постановления, Реестр остановленных НН/РК будет работать в тестовом режиме. Однако это не означает, что будут блокировать не сразу: решение о регистрации или отказе в регистрации НН/РК будет вступать в силу со дня их принятия и отправляться плательщику без их регистрации в Реестре остановленных НН/РК.

Документ вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования в официальном печатном издании: “Официальный вестник Украины”, “Урядовый курьер”.

Напомним, Министерство финансов и Государственная фискальная служба согласовали изменения системы рисков по НДС.